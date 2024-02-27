У міноборони Молдови спростували, що дрон, який атакував Україну, був на їхній території
Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з безпілотників, які атакували Україну, летів з їх території
Про це пише міноборони Молдови у telegram.
"Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері на Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова.
Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ увечері 26 лютого повідомили, що невизначені БПЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.
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