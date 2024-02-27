У міноборони Молдови спростували, що дрон, який атакував Україну, був на їхній території

Про це пише міноборони Молдови у telegram.

"Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері на Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова.

Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО", - йдеться у дописі.