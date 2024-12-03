У Німеччині засудили до увʼязнення підлітків, які вбили українських баскетболістів
Суд у Німеччині 2 грудня виніс вироки чотирьом підліткам, звинувачених у вбивстві двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Їх засудили до увʼязнення
Регіональний суд Ессена визнав, що четверо підлітків, яким на початок судового процесу було від 14 до 16 років, напали з ножами та кийками на двох українців. Суддя визнав винними їх у смерті українців.
Проте ксенофобського мотиву у злочині суд не знайшов. Там зазначають, що німці діяли, усвідомлюючи, що їм не потрібна причина, щоб когось убити. Хоча раніше прокуратура припускала, що на спортсменів напали через українське походження.
Двох з нападників мають увʼязнити на 10 років, ще двох - до восьми з половиною років.
Вироки ще не набрали законної сили. Адвокати підсудних оголосили, що подадуть апеляцію.
Напад на українських баскетболістів у Німеччині
Увечері суботи, 10 лютого, в Німеччині невідомий напав з ножем на двох українців. На автобусній зупинці на площі Віллі-Брандта в місті Оберхаузені між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.
Зазначається, що спочатку вони сперечалися в автобусі, але перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі.
17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні. Поліція одразу затримала та ідентифікувала чотирьох нападників.
Вже 20 лютого стало відомо про смерть другого українського баскетболіста, на якого напали у Німеччині.
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