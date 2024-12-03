У Німеччині засудили до увʼязнення підлітків, які вбили українських баскетболістів

Про це інформують BR24 і WDR.

Регіональний суд Ессена визнав, що четверо підлітків, яким на початок судового процесу було від 14 до 16 років, напали з ножами та кийками на двох українців. Суддя визнав винними їх у смерті українців.

Проте ксенофобського мотиву у злочині суд не знайшов. Там зазначають, що німці діяли, усвідомлюючи, що їм не потрібна причина, щоб когось убити. Хоча раніше прокуратура припускала, що на спортсменів напали через українське походження.

Двох з нападників мають увʼязнити на 10 років, ще двох - до восьми з половиною років.

Вироки ще не набрали законної сили. Адвокати підсудних оголосили, що подадуть апеляцію.