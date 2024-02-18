У Севастополі від поранень помер російський полковник Магомеджанов
Заступник командувача 18-ї армії РФ Магомедалі Магомеджанов помер у шпиталі від поранень, отриманих під час бойових дій проти України
Про це інформують підконтрольний Кремлю керівник Дагестана Сергій Меліков та громадська палата Дагестану.
Магомеджанов командував морськими піхотинцями країни-агресора й мав звання полковника.
"У госпіталі міста Севастополь від отриманих під час боїв поранень помер гвардії полковник, командир 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного Флоту, уродженець села Хлют Рутульського району Дагестану Магомедалі Магомеджанов. Він обіймав посаду замкомандувача 18-ї армії", - зазначає громадська палата Дагестану.
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Смерть Магомеджанова зафіксовано 14 лютого 2024 року.
У рідному селі полковника окупаційної армії поховали 17 лютого.
За словами керівника Дагестану Мелікова, до війни проти України Магомеджанов воював у Сирії та Чечні.
- Як припускають автори українських ТГ військової тематики, Магомедалі Магомеджанова могли серйозно поранити під час удару по одному з командних пунктів росіян. Не виключено, що на півдні.
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