У Севастополі від поранень помер російський полковник Магомеджанов

Про це інформують підконтрольний Кремлю керівник Дагестана Сергій Меліков та громадська палата Дагестану.

Магомеджанов командував морськими піхотинцями країни-агресора й мав звання полковника.

"У госпіталі міста Севастополь від отриманих під час боїв поранень помер гвардії полковник, командир 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного Флоту, уродженець села Хлют Рутульського району Дагестану Магомедалі Магомеджанов. Він обіймав посаду замкомандувача 18-ї армії", - зазначає громадська палата Дагестану.

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Смерть Магомеджанова зафіксовано 14 лютого 2024 року.

У рідному селі полковника окупаційної армії поховали 17 лютого.

За словами керівника Дагестану Мелікова, до війни проти України Магомеджанов воював у Сирії та Чечні.