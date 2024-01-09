У Токіо виникла масштабна пожежа в будинку експрем’єра Японії
У Токіо виникла масштабна пожежа в будинку, де проживає колишній прем’єр-міністр країни Какуей Танака. За попередніми даними ніхто не постраждав
Про це повідомляє телерадіокомпанія NHK.
Як зазначають журналісти, спалах був зафіксований у будинку ексголови японського уряду близько 15-20 за місцевим часом. Пожежникам вдалося загасити вогонь лише через шість годин після цього. В результаті двоповерхова будівля, в якій раніше проживав легендарний японський політик, була повністю знищена.
Наразі поліцейські встановлюють причини події. За попередніми даними, у будинку були запалені палички з пахощами, які й могли спровокувати вогонь. У момент загоряння, крім Макіко Танакі, в будинку перебували ще троє людей. На щастя, ніхто з них не постраждав.
Какуей Танака обіймав посаду прем'єр-міністра Японії з липня 1972 року до грудня 1974 року. На той момент він був одним з важкоатлетів у японській політиці. Водночас його кар'єру супроводжували численні корупційні скандали. Зрештою Какуей Танака отримав 4 роки в'язниці за хабарі від представників американської авіабудівної корпорації "Локхід". Утім, як лідер домінуючох фракції у Ліберально-демократичній партії, він зберігав значний вплив на японський політикум до кінця 1980-их років.
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