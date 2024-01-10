Учитель історії Владислав Штегельський розповів з якими проблемами стикаються молоді спеціалісти у школах

Про це розповів учитель історії Владислав Штегельський в етері Еспресо.

"З власного досвіду можу сказати, що сьогодні знайти вчителя на ринку праці - це також величезна проблема. Тому що не йдуть до школи працювати молоді кадри та велика кількість людей, наприклад, пенсійного віку, пенсіонерів, залишається працювати в школах, бо цих кадрів не вистачає", - пояснює освітянин.

Найперше, що відлякує молодих кандидатів - це заробітна платня.

"У першу чергу, коли ти працюєш у школі, ти завершуєш університет чотири чи шість років і базова ставка вчителя, яка була до підвищення мінімалки, 6000 і потім з цього вираховуються податки, то навряд якась молода людина, яка бачить світ великих перспектив різних сфер, у тому числі ІТ, наприклад, що пропонує на старті набагато більші гроші, то навіщо йти влаштовуватись до школи", - розповідає пан Владислав про думки пересічного молодого спеціаліста.

За його словами, деякі початківці не мають розуміння внутрішньої мотивації вчителів ще до статусу професії як такої.

"Тут така ключова філософська історія в тому, що коли студенти вступають на перший курс педагогічного університету, то для них здається, це популярна історія, що вчитель буде завжди заробляти 6000. У світі для тих, хто здобуває освіту та надає освітні послуги, насправді зараз в Україні це великі можливості для того, щоб розкритися не тільки в контексті заробітку; є величезна кількість освітніх ініціатив до яких вони могли б долучатися. Але, коли ти навчаєшся на першому курсі чи працюєш перший рік, ти цих можливостей ніколи не бачиш. Тому це також обмежує, наприклад, студентів, які б пішли працювати до педагогічної сфери", - пояснює вчитель історії.

Водночас молоді спеціалісти мають проблеми з адаптацією, чи стикаються зі старими авторитарними тенденціями управління в яких некомфортно працювати.

"Є також різні приклади певних проблем з якими зустрічаються студенти перший рік і у певний момент вони залишаються без підтримки, тут комплексна проблема", - підсумував Штегельський.