Лісовий: понад 300 тис. дітей та 60 тис. вчителів потребують ґаджетів для дистанційного і змішаного навчання

Про це Лісовий написав у facebook.

"На жаль, усе ще понад 300 тисяч дітей вразливих категорій та понад 60 тисяч вчителів по всій Україні потребують ґаджетів для дистанційного та змішаного навчання. Підтримка від партнерів у цьому напрямі - надважлива", - зазначив він.

Лісовий зауважив, що йдеться не лише про доступ до освіти, а й про можливість спілкуватися з однолітками та отримувати підтримку від вчителів.

Міністр освіти зустрівся з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою: вони разом з працівниками ЮНІСЕФ відвідали найбільший в Україні простір для розвитку і дозвілля дітей. Лісовий подякував уряду та народу Японії за системну підтримку української освіти та нагадав, що країна підтримує МОН і ЮНІСЕФ у створенні цифрових освітніх центрів для українських дітей. Їх відкривають переважно у тих регіонах, у яких школярі не мають можливості навчатися очно.

"Для таких центрів Японія вже передала різні девайси для навчання, а невдовзі також спрямує 85 комплектів обладнання для функціонування (ноутбуки, планшети, генератори, проєктори, STEM-набори тощо)", - зазначив він.