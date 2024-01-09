Лісовий: понад 300 тис. дітей та 60 тис. вчителів потребують ґаджетів для дистанційного і змішаного навчання
Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що по усій Україні понад 300 тисяч дітей вразливих категорій та понад 60 тисяч вчителів потребують ґаджетів для дистанційного і змішаного навчання
Про це Лісовий написав у facebook.
"На жаль, усе ще понад 300 тисяч дітей вразливих категорій та понад 60 тисяч вчителів по всій Україні потребують ґаджетів для дистанційного та змішаного навчання. Підтримка від партнерів у цьому напрямі - надважлива", - зазначив він.
Лісовий зауважив, що йдеться не лише про доступ до освіти, а й про можливість спілкуватися з однолітками та отримувати підтримку від вчителів.
Міністр освіти зустрівся з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою: вони разом з працівниками ЮНІСЕФ відвідали найбільший в Україні простір для розвитку і дозвілля дітей. Лісовий подякував уряду та народу Японії за системну підтримку української освіти та нагадав, що країна підтримує МОН і ЮНІСЕФ у створенні цифрових освітніх центрів для українських дітей. Їх відкривають переважно у тих регіонах, у яких школярі не мають можливості навчатися очно.
"Для таких центрів Японія вже передала різні девайси для навчання, а невдовзі також спрямує 85 комплектів обладнання для функціонування (ноутбуки, планшети, генератори, проєктори, STEM-набори тощо)", - зазначив він.
- Раніше у різні регіони України передали 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер для забезпечення освітнього процесу. Маршрутизатори з точками доступу Wi-Fi установлять в укриттях шкіл, щоб освітній процес тривав навіть під час тривог. Вебкамери під'єднають до шкільних комп’ютерів для проведення онлайн-занять.
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