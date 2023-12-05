У регіони передали 1600 Wi-Fi-роутерів для шкільних укриттів

Про це повідомила пресслужба МОН.

Проєкт "Цифрові школи" реалізується компанією CISCO спільно з Міністерством освіти й науки України та Міністерством цифрової трансформації України в межах меморандуму про співпрацю у сфері інновацій та цифровізації.

"Один із фокусів стратегії трансформації освіти — створити умови, у яких якнайбільше дітей зможуть навчатися офлайн. Для цього в закладах освіти мають бути обладнані укриття чи бомбосховища. За підтримки партнерів ми забезпечуємо їх необхідною технікою та інтернетом. 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер від CISCO за сприяння USAID дадуть змогу організувати освітній процес у школах у 23 регіонах України. Щоб діти продовжували безпечно навчатися навіть під час повітряних тривог", — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Маршрутизатори з точками доступу Wi-Fi установлять в укриттях шкіл, щоб освітній процес тривав навіть під час тривог. Вебкамери під'єднають до шкільних комп’ютерів для проведення онлайн-занять.

Фото: mon.gov.ua