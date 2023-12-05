У регіони передали 1600 Wi-Fi-роутерів для шкільних укриттів
Цього тижня регіони отримають 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер для забезпечення освітнього процесу. Передавання обладнання відбулося за сприяння USAID
Про це повідомила пресслужба МОН.
Проєкт "Цифрові школи" реалізується компанією CISCO спільно з Міністерством освіти й науки України та Міністерством цифрової трансформації України в межах меморандуму про співпрацю у сфері інновацій та цифровізації.
"Один із фокусів стратегії трансформації освіти — створити умови, у яких якнайбільше дітей зможуть навчатися офлайн. Для цього в закладах освіти мають бути обладнані укриття чи бомбосховища. За підтримки партнерів ми забезпечуємо їх необхідною технікою та інтернетом. 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер від CISCO за сприяння USAID дадуть змогу організувати освітній процес у школах у 23 регіонах України. Щоб діти продовжували безпечно навчатися навіть під час повітряних тривог", — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Маршрутизатори з точками доступу Wi-Fi установлять в укриттях шкіл, щоб освітній процес тривав навіть під час тривог. Вебкамери під'єднають до шкільних комп’ютерів для проведення онлайн-занять.
Фото: mon.gov.ua
- У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.
- А на початку листопада стало відомо, що у селищі Коротич Харківського району будують школу під землею. Планується, що навчальний заклад зможе вмістити до 500 дітей і педагогічних працівників.
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