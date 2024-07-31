Український боксер Абдураімов програв у 1/8 фіналу Олімпіади-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Абдураімов у стартовій зустрічі на Олімпійських іграх поступився чемпіону Європейських ігор. Натуралізований кубинець здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

Єдиним представником Україн на олімпійському турнірі з боксу залишається срібний медаліст Ігор-2020 Олександр Хижняк, який вийшов до чвертьфіналу в категорії до 80 кг.

У Парижі за нашу збірну також виступав важковаговик Дмитро Ловчинський, який у першому бою програв нокаутом австралійцю Теремоані Жуніору.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

29 липня Україна завоювала першу медаль на Іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в особистих змаганнях з фехтування на шаблях. Поки це єдина нагорода нашої збірної у Парижі.