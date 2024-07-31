Український боксер Абдураімов програв у 1/8 фіналу Олімпіади-2024
Український боксер Айдер Абдураімов поступився представнику Болгарії Хав'єру Ібаньєсу Діасу в 1/8 фіналу Олімпіади-2024 в категорії до 57 кг
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Абдураімов у стартовій зустрічі на Олімпійських іграх поступився чемпіону Європейських ігор. Натуралізований кубинець здобув перемогу одностайним рішенням суддів.
Єдиним представником Україн на олімпійському турнірі з боксу залишається срібний медаліст Ігор-2020 Олександр Хижняк, який вийшов до чвертьфіналу в категорії до 80 кг.
У Парижі за нашу збірну також виступав важковаговик Дмитро Ловчинський, який у першому бою програв нокаутом австралійцю Теремоані Жуніору.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
29 липня Україна завоювала першу медаль на Іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в особистих змаганнях з фехтування на шаблях. Поки це єдина нагорода нашої збірної у Парижі.
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