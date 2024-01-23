Український боксер Далакян програв бій японцю Акуї і не зумів захистити титул чемпіона WBA

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На початку бою Далакян віддав центр рингу супернику, але не пропускав ударів. Українець активно переміщувався рингом, ухилявся від атак і дуже небезпечно контратакував.

У 8-му раунді відбувся активний обмін ударами і Далакян декілька разів небезпечно поцілив у суперника. У 9-му українець продовжив проводити влучні контратаки. У десятому – суперник пропустив лівий джеб і від падіння його зупинили лише канати рингу.

В 11 раунді Акуї відновився і провів декілька небезпечних атак, проте без акцентованих ударів. У вирішальній 3-хвилинці бій відбувався у звичній манері – обмін ударами та грамотний захист без чітко визначеного лідера.

Відтак доля матчу вирішувалась рішенням суддів, які одностайно визначили, що переміг японець.

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36-річний Артем Далакян є чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 59,8 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Він виграв усі 22 поєдинки на професійному рингу. У бою проти японця боксер з України не зумів захистити титул всьоме.

28-річний Сеїго Акуї здобув 18 перемог, зазнав 2 поразок та 1 бій звів унічию.