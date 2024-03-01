УПЛ: розклад матчів і трансляцій 19-го туру
У п'ятницю, 1 березня, стартує 19-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
19-й тур
1 березня
18:00 "Полісся" - ЛНЗ
2 березня
13:00 "Минай" - "Металіст 1925"
15:30 "Динамо" - "Чорноморець"
15:30 "Ворскла" - "Верес"
18:00 "Колос" - "Рух"
3 березня
13:00 "Оболонь" - "Дніпро-1"
15:30 "Олександрія" - "Зоря"
18:00 "Шахтар" - "Кривбас"
УПЛ: 18-й тур
У першому після зимової перерви турі "Кривбас" розгромив "ЛНЗ Черкаси" з рахунком 3:0, набрав 37 очок та став одноосібним лідером Прем'єр-ліги. Клуб з Кривого Рогу відірвався на 2 пункти від "Дніпра-1", який зіграв унічию з "Минаєм" - 1:1 - та має 35 балів.
"Полісся" звело внічию 1:1 гру з "Рухом" та з 33 очками залишилося третім. "Шахтар" не зміг здолати "Олександрію" - 0:0 - та з 32 пунктами йде четвертим. На відстань у 1 бал до чинних чемпіонів наблизилося "Динамо", яке переграло "Металіст 1925" - 4:2.
Результати всіх матчів 18-го туру УПЛ тут.
Фото: upl.ua
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