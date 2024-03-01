УПЛ: розклад матчів і трансляцій 19-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.

Українська Прем'єр-ліга

19-й тур

1 березня

18:00 "Полісся" - ЛНЗ

2 березня

13:00 "Минай" - "Металіст 1925"

15:30 "Динамо" - "Чорноморець"

15:30 "Ворскла" - "Верес"

18:00 "Колос" - "Рух"

3 березня

13:00 "Оболонь" - "Дніпро-1"

15:30 "Олександрія" - "Зоря"

18:00 "Шахтар" - "Кривбас"

УПЛ: 18-й тур

У першому після зимової перерви турі "Кривбас" розгромив "ЛНЗ Черкаси" з рахунком 3:0, набрав 37 очок та став одноосібним лідером Прем'єр-ліги. Клуб з Кривого Рогу відірвався на 2 пункти від "Дніпра-1", який зіграв унічию з "Минаєм" - 1:1 - та має 35 балів.

"Полісся" звело внічию 1:1 гру з "Рухом" та з 33 очками залишилося третім. "Шахтар" не зміг здолати "Олександрію" - 0:0 - та з 32 пунктами йде четвертим. На відстань у 1 бал до чинних чемпіонів наблизилося "Динамо", яке переграло "Металіст 1925" - 4:2.

Результати всіх матчів 18-го туру УПЛ тут.

Фото: upl.ua