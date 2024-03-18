УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед перервою на матчі збірних
Після 21-го туру чемпіонату України з футболу турнірну таблицю очолюють "Шахтар" та "Кривбас"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 21-му тур Прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Минай" з рахунком 2:0, "Кривбас" здолав "Колос" 1:0, "Динамо" переграло "Зорю" 2:0, а "Дніпро-1" зіграв унічию 1:1 з "ЛНЗ Черкаси".
"Шахтар" має 43 очка та з двома матчами у запасі очолює турнірну таблицю. "Кривбас" також набрав 43 пункти та поступається донеччанам за додатковими показниками. "Дніпро-1" із 39 балами йде третім. На четвертій позиції з 38 балами розташувалося "Динамо", яке провело на три гри менше конкурентів.
Чемпіонат України відновиться 29 березня після паузи на матчі збірних.
У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді у Зениці зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві посперечається за путівку до фінальної частини чемпіонату Європи з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.
Результати усіх матчів 21-го туру УПЛ тут.
Фото: upl.ua
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