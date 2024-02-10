Уряд Ірландії відмовляється видавати візи російським дипломатам через підозри у шпигунстві

Про це повідомляє The Irish Times.

Кількість акредитованих дипломатів і адміністративного персоналу в посольстві скоротилася з 30 до 14 після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, зазначає видання.

Речник російського посольства підтвердив The Irish Times зменшення кількості та звинуватив міністерство закордонних справ Ірландії та його "неприйнятну візову та акредитаційну політику".

За його словами, з минулого року Ірландія припинила видавати нові візи співробітникам посольства, які прибувають, і відмовилася продовжувати акредитацію для співробітників, які вже перебувають у країні.

"У результаті багато співробітників були змушені значно прострочити тут строки служби, а потім з особистих причин виїхати до Росії без заміни. Все це дуже суттєво і негативно позначається на роботі посольства, що включає консульську допомогу тисячам громадян Росії в Ірландії, а також громадянам Ірландії", - сказав речник.

МЗС Ірландії підтвердило значне скорочення кількості акредитованих співробітників російського посольства в Дубліні, але відмовилося коментувати проблему віз.

Однак дипломатичні джерела підтвердили, що відомство припинило видавати нові візи співробітникам з минулого року через погані відносини між Ірландією та Росією.