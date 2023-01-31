Про це Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив на пресконференції в Ризі, де у вівторок відбулася зустріч глав МЗС країн Балтії та Польщі, інформує BBC.

"У тому, щоб тримати посла Росії в будь-якій з європейських столиць, залишилося мало сенсу. У більшості випадків це вже не дипломатичний інститут, а інститут пропаганди, що покриває воєнні злочини і загалом просуває пропаганду геноциду", - заявив Ландсбергіс

Литва знизила рівень дипломатичних відносин і вислала російського посла ще у квітні минулого року.

У січні Естонія наказала російському посольству різко скоротити чисельність персоналу, Росія у відповідь заявила, що висилає естонського посла, Естонія у відповідь зробила те саме з російським.

Через кілька днів Латвія оголосила, що на знак солідарності з Литвою та Естонією теж висилає російського посла - він має залишити країну до 24 лютого.

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