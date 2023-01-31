"Тримати посла Росії має мало сенсу": Литва закликала усі держави Європи вислати дипломатів РФ
Всі європейські країни могли б вислати російських послів, як це зробили країни Балтії ,оскільки вони вже не дипломати, а пропагандисти воєнних злочинів і терору
Про це Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив на пресконференції в Ризі, де у вівторок відбулася зустріч глав МЗС країн Балтії та Польщі, інформує BBC.
"У тому, щоб тримати посла Росії в будь-якій з європейських столиць, залишилося мало сенсу. У більшості випадків це вже не дипломатичний інститут, а інститут пропаганди, що покриває воєнні злочини і загалом просуває пропаганду геноциду", - заявив Ландсбергіс
- Литва знизила рівень дипломатичних відносин і вислала російського посла ще у квітні минулого року.
- У січні Естонія наказала російському посольству різко скоротити чисельність персоналу, Росія у відповідь заявила, що висилає естонського посла, Естонія у відповідь зробила те саме з російським.
- Через кілька днів Латвія оголосила, що на знак солідарності з Литвою та Естонією теж висилає російського посла - він має залишити країну до 24 лютого.
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