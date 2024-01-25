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Уряд Литви заборонив військовим відвідувати Росію, Білорусь та Китай

25 січня, 2024 четвер
04:12
Світ Литва прапор

Уряд Литви 24 січня заборонив військовослужбовцям і статутним службовцям відвідувати Росію, Білорусь і Китай поза службою

Про це повідомляє LRT.

Як повідомили в Міністерстві оборони, список цих країн було складено за результатами оцінки ризиків і загроз національній безпеці.

"У стратегії національної безпеки зазначено, що Російська Федерація, Республіка Білорусь і Китайська Народна Республіка становлять загрози безпеці Литви та її громадянам, серед таких загроз - шпигунство проти Литви з боку розвідувальних служб і служб безпеки цих країн", - йдеться в проєкті постанови.

За даними Міноборони, вищезгадані країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають право доступу до секретної інформації, шукають їхні вразливі місця і прагнуть використати для вербування на своїй території або в третіх країнах.

Серед іншого, розвідки і служби безпеки Росії та Білорусі проводять допити і провокації литовських громадян, які в'їхали на їхню територію.

Уряд також встановив випадки та процедури, які дозволяють відвідувати іноземні держави або території, занесені до списку, лише за наявності дозволу.

Він може бути виданий у разі надзвичайних обставин або смерті близьких родичів і подружжя, під час здійснення батьківських або опікунських прав та обов'язків, а також у питаннях майнових прав, які не можуть бути вирішені заочно.

Наприкінці минулого року Сейм ухвалив поправки до закону, що забороняє військовим і статутним службовцям виїжджати в недружні країни, і доручив уряду скласти список таких країн.

  • Литва та Польща проведуть військові навчання у Сувальському коридорі, що межує з РФ.
Теги:
Росія
Китай
Білорусь
Литва
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