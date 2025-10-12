Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Народився в Гостомелі, виступав за Ізраїль та США. Що відомо про українського богатиря Павла Іщенка, який загинув в бою з окупантами

Народився в Гостомелі, виступав за Ізраїль та США. Що відомо про українського богатиря Павла Іщенка, який загинув в бою з окупантами

Адріана Муллаянова
12 жовтня, 2025 неділя
17:10
Спорт Український стронгмен Павло Іщенко

Павло Іщенко був чемпіоном світу і Європи з паверліфтингу

Зміст

Про це повідомила спільнота "Богатирські ігри".

"Велика трагедія в богатирській спільноті … Під час виконання бойового завдання, в бою з окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України, захисник України Павло Іщенко", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про спортсмена

Павло Іщенко — український та ізраїльський боксер, чемпіон Європи серед молоді 2011 року й бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 року. 

Народився у Гостомелі на Київщині.

Після виступів за Ізраїль, зокрема на Олімпіаді-2016, він перейшов у професійний бокс і продовжив кар’єру у США. З початком повномасштабної війни Росії проти України Іщенко повернувся на батьківщину, вступив до лав ЗСУ та захищав країну на фронті.

Теги:
Новини
Україна
Ізраїль
військові
Київщина
ЗСУ
Війна з Росією
США
Гостомель
Військові новини
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Автор Дмитро Ярош
11 жовтня, 2025 субота
Про Третю світову. Вона вже йде
Автор Олег Постернак
11 жовтня, 2025 субота
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
Костянтин Кудо (Ганич)
Автор Марія Науменко
11 жовтня, 2025 субота
У Києві в салоні Lamborghini знайшли мертвим 32-річного топового криптотрейдера Костянтина Кудо. Поліція каже про самогубство
Київ
+12.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 жовтня
17:30
Інтерв’ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
16:55
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге да 2 дні обговорив з Трампом, як захистити українську енергетику. І не тільки
16:47
Ексклюзив
українці
В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький
16:45
Речник Ісламського Емірату Афганістан Забіулла Муджахід
Афганістан заявив про знищення 58 пакистанських солдатів
16:01
У Смоленську пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59
16:00
OPINION
Макрон грає у шахи з парламентом. Хто виграє?
15:52
Борис Філатов
Мер Дніпра Філатов: опалювальний сезон має початися якомога пізніше
15:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні дрони вдень 12 жовтня: у Чернігові є прильоти, постраждало 5 людей
15:20
Інтерв’ю
Мирослав Кувалдін
На якийсь час в Україні не має залишитися місця нічому  російському, - Кувалдін
15:02
Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля: ЦПД заявляє, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований РФ саміт
14:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР демонструє ядерний арсенал, кидаючи виклик Заходу, а Зеленський і Трамп обговорюють "конкретні домовленості" щодо ППО України. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня
14:42
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У Бориспільському районі Київщини через російську атаку поранено двох співробітників ДТЕК
14:37
Іван Заміга та його кривдник
Хто принижував музиканта на кріслі колісному Івана Замігу за відмову співати російською: поліція знайшла кривдника
14:05
OPINION
Позбутися звички скиглити
13:54
Бійці 24 штурмового батальйону "Айдар" і 33 штурмового полку у Малих Щербаках
Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту
13:40
Священник символ юдаїзму Маген Давид (зірка Давида)
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом: поліція встановлює обставини
13:30
Російський танк T-90 на параді у Москві
Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО
13:06
Китай та США
Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди
13:00
Куба
Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України
12:35
російська армія, мобілізація
DeepState: Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині
12:24
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков
12:18
Україна Британія
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів
12:01
OPINION
Боятися військових на посадах чи у Радах — це діагноз
11:43
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
США допомагають Україні завдавати ударів по енергетичних обʼєктах РФ, – FT
11:36
енергетики
РФ вночі атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України
10:02
OPINION
У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема
10:00
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні: на Дніпровщині сталося займання на об'єкті інфраструктури, на Харківщині - 5 людей поранено
09:17
сили ППО
ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів
08:51
Кримінал
У Єгипті троє катарських дипломатів загинули в ДТП напередодні саміту щодо Гази, — Reuters
08:07
OPINION
Європа наближається до свого "Перл-Харбору"
07:46
втрати окупантів
За добу РФ втратила танк, 10 артсистем та 1240 військових
07:43
Огляд
Лев Ребет
Один кілер на двох із Бандерою: минає 68-ма річниця з дня вбивства Лева Ребета
07:28
Огляд
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
01:08
Богдан Логвиненко у ЗСУ
Письменник Богдан Логвиненко попри відстрочку добровільно пішов служити солдатом-водієм у ЗСУ
00:48
Джо Байден
Помічниця Байдена повідомила, яке лікування проходить експрезидент США
00:45
Александар Вучич
"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
00:18
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
00:16
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
00:14
Ексклюзив
Віталій Портников
У Макрона нема людини, яка б могла балотуватися на посаду президента як представник його курсу, - Портников
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV