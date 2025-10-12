Народився в Гостомелі, виступав за Ізраїль та США. Що відомо про українського богатиря Павла Іщенка, який загинув в бою з окупантами
Павло Іщенко був чемпіоном світу і Європи з паверліфтингу
Про це повідомила спільнота "Богатирські ігри".
"Велика трагедія в богатирській спільноті … Під час виконання бойового завдання, в бою з окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України, захисник України Павло Іщенко", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про спортсмена
Павло Іщенко — український та ізраїльський боксер, чемпіон Європи серед молоді 2011 року й бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 року.
Народився у Гостомелі на Київщині.
Після виступів за Ізраїль, зокрема на Олімпіаді-2016, він перейшов у професійний бокс і продовжив кар’єру у США. З початком повномасштабної війни Росії проти України Іщенко повернувся на батьківщину, вступив до лав ЗСУ та захищав країну на фронті.
