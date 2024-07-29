"Ваші нагадування людям не допоможуть": охоронець у ЦУМі намагався вигнати учасників Free Azov. Реакція ТЦ
Охоронець у столичному ЦУМі намагався вигнати учасників акції Free Azov з торговельного центру, зазначивши, що "це не місце нагадувати про військовополонених". В адміністрації відреагували
Відповідь адміністрація ЦУМ опублікувала в Instagram.
У команді ЦУМ зазначили, що не поділяють приватну думку співробітника та наголосили, що не існує "жодних правил, які забороняють нашим відвідувачам право на свободу слова".
В адміністрації також додали, що після службового розслідування співробітник більше не працює у столичному ЦУМі.
Детальніше про інцидент у ЦУМі
До учасників акції Free Azov у київському ЦУМі у неділю, 28 липня, підійшов охоронець, і почав робити зауваження через таблички, які лежали на столі, щодо звільнення полонених.
Співробітник заявив, що "це не місце нагадувати про військовополонених", а на запитання жінки, чи знає він про те, що сьогодні на Майдані Незалежності бійці спецпризначення "Азов" нагадували про військовополонених, відповів: "Ваші нагадування людям не допоможуть".
Згодом на запитання військового, чи охоронець воював, той відповів: "Шановний, тільки не треба мені розказувати, хто воював, хто не воював. Добре?".
- Заступник командира полку спецпризначення "Азов" підполковник Нацгвардії Святослав Паламар на псевдо Калина від імені побратимів у неділю, 28 липня, виступив з вимогами на адресу української влади.
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