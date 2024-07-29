"Ваші нагадування людям не допоможуть": охоронець у ЦУМі намагався вигнати учасників Free Azov. Реакція ТЦ

Відповідь адміністрація ЦУМ опублікувала в Instagram.

У команді ЦУМ зазначили, що не поділяють приватну думку співробітника та наголосили, що не існує "жодних правил, які забороняють нашим відвідувачам право на свободу слова".

В адміністрації також додали, що після службового розслідування співробітник більше не працює у столичному ЦУМі.

Детальніше про інцидент у ЦУМі

До учасників акції Free Azov у київському ЦУМі у неділю, 28 липня, підійшов охоронець, і почав робити зауваження через таблички, які лежали на столі, щодо звільнення полонених.

Співробітник заявив, що "це не місце нагадувати про військовополонених", а на запитання жінки, чи знає він про те, що сьогодні на Майдані Незалежності бійці спецпризначення "Азов" нагадували про військовополонених, відповів: "Ваші нагадування людям не допоможуть".

Згодом на запитання військового, чи охоронець воював, той відповів: "Шановний, тільки не треба мені розказувати, хто воював, хто не воював. Добре?".