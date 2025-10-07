Військовий на Донеччині примушував двох підлеглих торгувати шаурмою та виконувати домашні роботи, - ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника однієї з військових частин Донеччини, який змушував підлеглих виконувати роботи у власному домогосподарстві та продавати вуличну їжу у Покровському районі
Як повідомляє Державне бюро розслідувань, протягом майже двох років 2 військовослужбовців працювали на офіцера та його дружину: вони будували, обслуговували господарство та керували кіоском із шаурмою, який належав родині. При цьому солдати отримували повне грошове забезпечення, включно з виплатами за нібито участь у бойових діях.
Через дії офіцера державі завдано збитків на понад 4 млн грн. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.
Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 вересня у Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози.
