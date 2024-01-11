Вперше за новою системою: У Грузії відбудуться парламентські вибори
Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що чергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня 2024 року – вперше за пропорційною системою
Про це повідомляє NewsGeorgia.
Зазначається, що парламентські вибори вперше відбудуться виключно за пропорційною системою. Прохідний бар'єр становитиме 5%.
Для участі у перегонах партіям, представленим у парламенті за підсумками останніх виборів 2020 року, буде достатньо подати заяву до ЦВК. Вони мають зробити це не пізніше ніж за 57 днів до виборів.
Інші партії повинні до 15 липня звернутися до Центрвиборчкому та отримати бланки для збору підписів своїх прихильників. Не пізніше 1 серпня треба буде надати щонайменше 25 тис. підписів.
За даними опитувань громадської думки, прохідний бар’єр упевнено долають владна "Грузинська мрія", партія "Єдиний національний рух", яка створила об'єднання "Платформа перемоги" із партією "Стратегія Агмашенебелі". Шанс набрати 5% також має партія "За Грузію" експрем'єра Георгія Гахарії.
Нагадаємо, попередні парламентські вибори у Грузії відбулися наприкінці листопада 2020 року.
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