У Грузії проросійські радикали на знак протесту спалюють прапори ЄС

Про це пише SOVA.

Зазначається, що один із членів прокремлівського руху Лаша Шарухія спалив найбільший прапор Євросоюзу, був встановлений на будівлі адміністрації Мцхета. За це суд відправив його до в'язниці на 6 років.

У відповідь на це прибічники та члени Alt-Info розпочали протестну акцію, демонстративно спалюючи прапори ЄС. Вони зафіксовують цей процес на відео та поширюють відеоматеріали у соціальних мережах. Радикальні групи виступають із вимогою звільнення Лашу Шарухія, інакше загрожують новими заворушеннями.

Лідер Alt-Info Кока Моргошія заявив, що прапор ЄС "асоціюється з аморальною поведінкою" і що сотні людей уже приєдналися "стихійно" до цієї кампанії.

"В усіх протест. Висловлюємо солідарність. Ми всіляко спробуємо, щоб через це марення людину не ув'язнили. Люди свавільно спланували і здійснили цей протест — щохвилини поширюються нові кадри цього", - сказав він.