Про це інформує "Ехо Кавказу".

Радикали та священнослужителі провели ходу в столиці "проти агентів" та осіб, які "намагаються залучити Грузію до війни". Біля будівлі парламенту зірвали та спалили прапор Європейського Союзу та декілька інших країн.

Учасники вимагали звільнення затриманих у заворушенні 5 липня 2021 року та провести референдум щодо законопроєкту про "іноагентів".

Повідомляється, що лідери "Альт-Інфо" у червні 2021 році організували напади на журналістів, утім до відповідальності їх не притягли.