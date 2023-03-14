У Грузії прокремлівські радикали зірвали та спалили прапор Європейського Союзу
У Тбілісі прокремлівське радикальне угруповання "Альт-Інфо" та прихильники партії "Консервативний рух" поблизу парламенту спалили прапор ЄС та декілька інших
Про це інформує "Ехо Кавказу".
Радикали та священнослужителі провели ходу в столиці "проти агентів" та осіб, які "намагаються залучити Грузію до війни". Біля будівлі парламенту зірвали та спалили прапор Європейського Союзу та декілька інших країн.
Учасники вимагали звільнення затриманих у заворушенні 5 липня 2021 року та провести референдум щодо законопроєкту про "іноагентів".
Повідомляється, що лідери "Альт-Інфо" у червні 2021 році організували напади на журналістів, утім до відповідальності їх не притягли.
- 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів.
- Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії зранку 9 березня повідомила, що відкликає скандальний законопроєкт про "іноагентів".
- 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому та остаточному читанні, після масових протестів у країні.
- 13 березня прем'єр Грузії заявив, що ситуацію в країні розхитували провокатори та "люди в сатанинській формі".
- Маргарита Ахвледіані, головна редакторка JamNews, зазначила, що величезний страх вселяє те, що Грузія поряд з Росією - крихітна країна, яка оточена російськими базами.
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