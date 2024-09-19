"Я сповнений оптимізму": голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Мережко про переведення Безуглої

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я щиро радий її вітати в нашому комітеті. Як голова комітету я буду намагатися вибудовувати дуже конструктивні відносини. Вона може розраховувати на мою підтримку. Вона має багато проєктів, і я сподіваюся на їхню успішну реалізацію", - зазначив Мережко.

Також він додав, що присутність Безуглої додасть медійності комітету з питань зовнішньої політики та приверне увагу ЗМІ до нього.

"Крім того, в мене є досвід спілкування з нею. Я був членом тимчасової слідчої комісії, і вона була керівницею ТСК. У мене склалося позитивне враження від співпраці з нею. Тобто я сповнений оптимізму", - сказав голова комітету.

Мережко також прокоментував заяву Мар'яни Безуглої щодо того, що під час роботи в комітеті вона планує налагоджувати міжнародні зв'язки, зокрема, розповідати міжнародним партнерам про проблеми в українській армії. Голова комітету заявив, що підтримує ці проєкти.

"Особливо зараз це дуже важливе питання, і я сподіваюся на те, що їй вдасться поєднати цей досвід, який вона вже набула за 5 років, будучи членкинею комітету оборони, і реалізує це у сфері зовнішньої політики", - сказав Мережко.

Він зазначив, що для нього не було несподіванкою переведення Мар'яни Безуглої до його комітету, проте він не хотів робити публічних заяв.