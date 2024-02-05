Японія та США під час військових навчань назвали Китай "гіпотетичним противником"

Про це пише Kyodo з посиланням на урядові джерела.

Зазначається, що навчання з комп’ютерного моделювання, які розпочалися 1 лютого та триватимуть до 15 лютого, передбачають надзвичайну ситуацію на Тайвані. Натомість міністерство оборони Японії засекретило сценарій навчань відповідно до закону про державну таємницю.

"Цей крок відображає загострене відчуття терміновості, оскільки зростає занепокоєння, що Китай може вжити заходів щодо Тайваню через кілька років на тлі зростання геополітичної напруженості", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, США та Японія мають декілька спільних оперативних планів, які передбачають надзвичайні ситуації, а проєкт щодо Тайваню був завершений наприкінці 2023 року.