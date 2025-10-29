"Його грубість мене зачепила": Венс пояснив, чому виник конфлікт із Зеленським в Овальному кабінеті

Про це інформує Clash Report, посилаючись на інтерв'ю віцепрезидента США Джея Ді Венса.

У коментарі журналістам Венс визнав, що тоді був здивований реакцією українського президента Володимира Зеленського.

"Ні, це не був спланований конфлікт. Я не очікував, що Зеленський так вибухне. Бо він був дуже грубий. Саме це мене тоді й зачепило", — розповів віцепрезидент.

За словами політика, конфлікт стався близько пів року тому, і зараз сторони намагаються налагодити конструктивний діалог.

"Ми перегорнули сторінку. Ми намагаємося будувати продуктивні відносини і з українцями, і з росіянами, бо хочемо закінчити цей конфлікт", — зазначив він.

Венс також додав, що під час тієї зустрічі "все повністю вийшло з-під контролю" після того, як Зеленському нібито не сподобалася його відповідь на запитання журналіста.

На думку віцепрезидента США, інцидент став "найвідомішим моментом" у його політичній кар’єрі, який він, утім, не вважає показовим для нинішніх відносин між Вашингтоном і Києвом.

Причина конфлікту

28 лютого під час пресконференції "шляхи завершення російсько-української війни" у Білому домі, виникла суперечка між президентом США Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Джей Ді Венсом.

Венс заявив, що війну потрібно "вирішувати дипломатично", так, "як це робить президент Трамп". У відповідь Зеленський різко нагадав, що саме Росія є агресором і почала війну проти України ще у 2014 році, окупувавши території та вбиваючи людей, незважаючи на мирні переговори і підписані домовленості за участі Франції та Німеччини.

Зеленський сказав, що "Путін зламав усі угоди", тому "жодна дипломатія з ним не спрацювала". Конфлікт посилився після зауваження віцепрезидента США, що в Україні "нестача людей і чоловіків" і Дональд Трамп звинуватив Зеленського у "неповазі до США", що Україна тримається завдяки американській військовій допомозі.

Володимир Зеленський у відповідь нагадав, що Путін обіцяв "захопити Україну за три дні", і зауважив, що Україна "хоче припинення війни", але не може погодитися на "мир будь-якою ціною".

28 лютого в Овальному кабінеті виникла суперечка між Зеленським, Трампом і Венсом.



