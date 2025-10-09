За добу росіяни втратили 1020 окупантів, 15 артсистем і танк
Протягом минулої доби, 8 жовтня, на війні проти України російська загарбницька армія втратила 1020 військовослужбовці. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляють Сухопутні війська.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 жовтня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1119390 (+1020) осіб;
- танків – 11241 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 23325 (+1) од.;
- артилерійських систем – 33534 (+15) од.;
- РСЗВ – 1517 (+0) од.;
- засоби ППО – 1225 (+0) од.;
- літаків – 427 (+0) од.;
- гелікоптерів – 346 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328) од.;
- крилаті ракети – 3841 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55) од.;
- спеціальна техніка – 3973 (+0) од.
Дані уточнюються.
- Від початку доби 8 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 162 бойові зіткнення. Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку, де відбулося 37 боїв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.7
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе