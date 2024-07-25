Залужний зустрівся з Усиком у посольстві України в Лондоні
Український боксер Олександр Усик зустрівся з колишнім Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним у посольстві України в Лондоні
Про це Усик повідомив у Instagram.
"Сьогодні в одній дуже поважній компанії я став свідком надзвичайної церемонії від'їзду колони автомобілів, подарованих громадянами Великої Британії для гуманітарної допомоги Україні", - написав боксер.
Він подякував британцям за підтримку України з самого початку та українському народу за те, що бореться за виживання своєї нації.
Також на зустрічі був присутній український тренер з боксу Сергій Лапін.
Під час зустрічі було обговорено багато актуальних тем, в тому числі розвиток спортивних та культурних проєктів. Виступи були надихаючими та продемонстрували важливість взаємної підтримки та співпраці у досягненні великих цілей", - написав Лапін.
- Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 липня офіційно розпочав виконувати обовʼязки надзвичайного повноважного посла у Великій Британії.
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