Залужний зустрівся з Усиком у посольстві України в Лондоні

Про це Усик повідомив у Instagram.

"Сьогодні в одній дуже поважній компанії я став свідком надзвичайної церемонії від'їзду колони автомобілів, подарованих громадянами Великої Британії для гуманітарної допомоги Україні", - написав боксер.

Він подякував британцям за підтримку України з самого початку та українському народу за те, що бореться за виживання своєї нації.

Також на зустрічі був присутній український тренер з боксу Сергій Лапін.

Під час зустрічі було обговорено багато актуальних тем, в тому числі розвиток спортивних та культурних проєктів. Виступи були надихаючими та продемонстрували важливість взаємної підтримки та співпраці у досягненні великих цілей", - написав Лапін.