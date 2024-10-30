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Завод німецького концерну Rheinmetall в Україні відреагував на погрози Пєскова

Ксенія Золотова
30 жовтня, 2024 середа
04:20
Війна з Росією

Військовий завод німецького концерну Rheinmetall заявив, що його потужності в Україні добре захищені

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що військовий завод німецького концерну Rheinmetall, який відкрився в Україні наприкінці жовтня, може стати мішенню для атак Росії.

Натомість у Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Москви і що їхні потужності в Україні добре захищені.

Перший завод має намір випустити партію БМП Lynx до кінця року, повідомив українським виданням глава німецького концерну Армін Паппергер: "Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки".

Очікується, що завод поставить свою першу партію Lynx до кінця року, спочатку буде поставлено десять машин. Ці передові машини, відомі своєю модульною конструкцією та бойовою універсальністю, значно підвищать можливості Збройних сил України, вважає видання Army Recognition. Завод також надає послуги з технічного обслуговування, забезпечуючи підтримку як піхотних, так і бронетанкових частин.

Другий завод Rheinmetall має намір відкрити найближчим часом, сказав Паппергер, додавши, що Rheinmetall також планує відкрити в Україні пороховий завод, завод танкових боєприпасів, а також налагодити виробництво систем ППО.

  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Збройним силам України 20 додаткових бойових машин піхоти (БМП) Marder для захисту від російської агресії. Поставку завершили наприкінці вересня.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
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