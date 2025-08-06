"Збитки сягатимуть $10 млн": хакери атакували одного з ключових операторів електричок у Москві і паралізували сполучення із Санкт-Петербургом
На одного з ключових операторів електричок у московському регіоні – АТ "Московсько-Тверська приміська пасажирська компанія" - здійснили масштабну хакерську атаку
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
За словами очевидців, атаковано критичну інфраструктуру російського об'єкта.
Зокрема, через хакерську атаку зупинено системи оплати та валідації квитків, не працюють компʼютери касирів і диспетчерів, виведені з ладу сервери та мережеве обладнання, а також пошкоджено диспетчерські системи на лінії Москва–Твер.
Це загрожує зупинкою залізничного сполучення між найбільшими містами РФ Москвою і Санкт-петербургом.
За даними Центр стратегічних комунікацій, щоденні збитки компанії сягатимуть щонайменше 20 млн рублів. Підприємства, працівники яких не зможуть дістатися на роботу, втратять ще більше, аджн відновлення може зайняти дні чи тижні.
За оцінками, загальна шкода становитиме від 3 до 10 мільйонів доларів.
"Це вже друга масштабна атака на транспорт москви за останні 2 тижні – сотні електропоїздів затримано. Минулого тижня повністю знищено IT-інфраструктуру "Аерофлоту". Тим часом РФ продовжує зазнавати ударів БПЛА та ракет по обʼєктах залізниці", - наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.
- Нещодавно кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили атаку на мережеву й серверну інфраструктуру російської компанії "Гаскар Інтеграція", яка є одним з найбільших виробників дронів у Росії, паралізувавши її роботу.
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