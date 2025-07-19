Зеленський посмертно відзначив нагородами підлітків Оганнісяна та Ханганова, вбитих окупантами в Бердянську

Про це йдеться в Указі №500/2025.

Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова нагороджено "за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави".

В Офісі президента нагадали, що Оганнісян і Ханганов після окупації Бердянська російськими військами не приховували своєї проукраїнської позиції. Через це підлітки та їхні родичі зазнавали тиску з боку окупантів.

Оганнісяна викрали з дому, катували електрошоком та імітували розстріл. Ханганова намагалися заарештувати, допитували, планували сфабрикувати справу проти нього.

"Окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!" Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним", - зазначили в повідомленні.

"Вони не зрадили Україну та цінували свободу", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відзначив Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова Орденом свободи - однією з найвищих нагород України.

"Вони не зрадили Україну та цінували свободу саме так, що для багатьох стали її символами. Їх убили, і росіяни навіть тіла не віддали рідним. Вічна памʼять! Україна обовʼязково захистить свою незалежність", - сказав він.