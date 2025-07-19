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Оновлено

Зеленський посмертно відзначив нагородами підлітків Оганнісяна та Ханганова, вбитих окупантами в Бердянську

Ксенія Золотова
19 липня, 2025 субота
21:27
Суспільство Микита Ханганов та Тигран Оганнісян

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Орденом свободи 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, які були вбиті росіянами у тимчасово окупованому Бердянську 23 червня 2023 року

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Про це йдеться в Указі №500/2025.

Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова нагороджено "за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави".

В Офісі президента нагадали, що Оганнісян і Ханганов після окупації Бердянська російськими військами не приховували своєї проукраїнської позиції. Через це підлітки та їхні родичі зазнавали тиску з боку окупантів.

Оганнісяна викрали з дому, катували електрошоком та імітували розстріл. Ханганова намагалися заарештувати, допитували, планували сфабрикувати справу проти нього.

"Окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!" Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним", - зазначили в повідомленні.

"Вони не зрадили Україну та цінували свободу", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відзначив Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова Орденом свободи - однією з найвищих нагород України.

"Вони не зрадили Україну та цінували свободу саме так, що для багатьох стали її символами. Їх убили, і росіяни навіть тіла не віддали рідним. Вічна памʼять! Україна обовʼязково захистить свою незалежність", - сказав він.

Хто такі Тігран Оганнісян та Микита Ханганов

"Медійна ініціатива за права людини" повідомила, що в ніч на 30 вересня 2022 року військові РФ викрали 16-річного Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в окупованому Бердянську. Його арештували, але 5 жовтня хлопця відпустили. Після звільнення Тігран розповів, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

Того ж дня, 30 вересня 2022 року, окупаційні поліцейські прийшли з обшуком до 16-річного Микити Ханганова, однокласника Тіграна. У той день родини не було вдома, тож окупанти повернулися за 2 тижні та арештували Микиту з батьком. У відділку їх допитали, але відпустили.

З того часу окупанти регулярно допитували Тіграна і Микиту, а в їхніх оселях влаштовували обшуки. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

24 травня 2023 року Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. За проголосували 425 депутатів, проти - 3, утрималися 15 людей.

Увечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито в Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні", одним із "винуватців" він називає неповнолітнього Тіграна Оганнісяна. 

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження. 

На вбивство двох українських хлопців-підлітків відреагував омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія має понести покарання, адже вбивці мають бути засуджені.

Станом на грудень 2023 року повідомлялося, що батькам досі не віддали тіла дітей, де вони перебувають - невідомо.

Окупаційна "влада" Бердянська планувала таємне поховання вбитих українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, тіла яких на той час уже рік як не віддають рідним.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Зеленський
Бердянськ
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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