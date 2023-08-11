Неймар домовився про трансфер у "Барселону", - ЗМІ
Зірковий форвард ПСЖ Неймар досяг повної домовленості щодо повернення в іспанську "Барселону"
Про це повідомляє El Chiringuito.
За інформацією джерела, Неймар підпише з "Барселоною" контракт за схемою 2+1. Бразилець зароблятиме в Іспанії 13 млн євро.
Проте трансфер поки не оформлять. Потрібно, щоб Неймар припинив співпрацю з ПСЖ, а "Барселона" розірвала контракти з декількома футболістами.
Обидві сторони з оптимізмом дивляться на такий трансфер.
Кар'єра Неймара
З 2013 до 2017 року Неймар виступав за "Барселону". Бразилець зіграв за каталонців 208 матчів, забив 105 голів та віддав 76 асистів. Після цього перейшов у ПСЖ - за 222 млн євро.
На рахунку Неймара 173 матчі, 115 голів і 77 асистів за ПСЖ.
За свою кар'єру Неймар п'ять разів виграв чемпіонат Франції, двічі брав чемпіонство Іспанії, перемагав у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні 2014/15.
Також грав за бразильський "Сантос".
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