Неймар прийняв доленосне рішення стосовно свого майбутнього в ПСЖ

Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, Неймар вже повідомив керівництву ПСЖ про бажання піти з команди до кінця літа. Бразилець обговорив своє рішення з родиною та агентом Піні Захавією.

При цьому 31-річний Неймар мріє повернутись в "Барселону", хоча головний тренер Хаві не підтримує цю ідею.

Кар'єра Неймара

З 2013 до 2017 року Неймар виступав за "Барселону". Бразилець зіграв за каталонців 208 матчів, забив 105 голів та віддав 76 асистів. Після цього перейшов у ПСЖ - за 222 млн євро.

На рахунку Неймара 173 матчі, 115 голів і 77 асистів за ПСЖ.

За свою кар'єру Неймар п'ять разів виграв чемпіонат Франції, двічі брав чемпіонство Іспанії, перемагав у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні 2014/15.

Також грав за бразильський "Сантос".