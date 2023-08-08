Неймар прийняв доленосне рішення стосовно свого майбутнього в ПСЖ
Бразильська зірка футболу Неймар прийняв рішення піти з французького ПСЖ
Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією джерела, Неймар вже повідомив керівництву ПСЖ про бажання піти з команди до кінця літа. Бразилець обговорив своє рішення з родиною та агентом Піні Захавією.
При цьому 31-річний Неймар мріє повернутись в "Барселону", хоча головний тренер Хаві не підтримує цю ідею.
Кар'єра Неймара
З 2013 до 2017 року Неймар виступав за "Барселону". Бразилець зіграв за каталонців 208 матчів, забив 105 голів та віддав 76 асистів. Після цього перейшов у ПСЖ - за 222 млн євро.
На рахунку Неймара 173 матчі, 115 голів і 77 асистів за ПСЖ.
За свою кар'єру Неймар п'ять разів виграв чемпіонат Франції, двічі брав чемпіонство Іспанії, перемагав у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні 2014/15.
Також грав за бразильський "Сантос".
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