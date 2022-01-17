Незабаром ми все розкриємо, - промоутер заінтригував подробицями другого бою Усик - Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.



За словами Красюка, зараз навколо бою Усик - Джошуа відбувається багато подій, але невдовзі про все стане відомо.

"Наразі відбувається багато подій. Незабаром ми все розкриємо", – сказав промоутер Усика Олександр Красюк.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 12 січня Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика "накачаним стероїдами середньоваговиком".

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