Незабаром ми все розкриємо, - промоутер заінтригував подробицями другого бою Усик - Джошуа
Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, зізнався що незабаром вони розкриють усі подробиці стосовно другого бою українця проти Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами Красюка, зараз навколо бою Усик - Джошуа відбувається багато подій, але невдовзі про все стане відомо.
"Наразі відбувається багато подій. Незабаром ми все розкриємо", – сказав промоутер Усика Олександр Красюк.
Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 12 січня Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика "накачаним стероїдами середньоваговиком".
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