"Незалежність судді гарантується Конституцією": Верховний суд про відкриття ДБР справи щодо скасування указу Зеленського

Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.



"До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду дійсно надійшов запит ДБР

щодо надання низки документів стосовно розгляду справи за позовом Тупицького до президента України", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що з метою повного обґрунтування позиції суду та уникнення маніпуляцій публічно проголошено повний текст рішення, а також підготовлено і оприлюднено на вебсайті суду пресреліз із висвітленням висновків суду. У ВС зазначили, що розгляд справи відбувався відкрито і прозоро, анонсувалися засідання, а також повідомлялося про всі етапи розгляду.



"Із запиту ДБР, який надійшов до суду, випливає, що ним здійснюється розслідування у справі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки)", - заявили у суді.



Там зазначили, що відповідно до ст. 129 Конституції, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права, а у ст. 126 закріплено, що незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами, і додали, що вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення.

Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.

Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.

В ОПУ згодом повідомили, що оскаржать рішення Верховного Суду.

Верховний Суд відреагував на критику Офісу президента через визнання неконституційним указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

На суддів Верховного суду, які винесли рішення про скасування указу президента Володимира Зеленського, яким він позбавив посади колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького, завели справу через зловживання владою.