Указ про звільнення Тупицького: Верховний Суд підтримує реформи, але "зміни мають відповідати Конституції"

Про це йдеться у заяві пресслужби суду на Facebook.



У повідомленні йдеться, що ВС як найвищий суд у системі керується принципом верховенства права.



"Суд продовжує підтримувати всі позитивні зрушення направлені на побудову чесного, справедливого, відкритого, незалежного суду. Будь-які реформи, що сприяють цьому, отримують підтримку. Водночас усі зміни повинні відбуватися лише відповідно до Конституції", - зазначили там.

Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.

Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.

В ОПУ згодом повідомили, що оскаржать рішення Верховного Суду.