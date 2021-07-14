Рішення щодо Тупицького оскаржуватиметься у Верховному Суді, - ОПУ
Рішення суду ухвалене за позовом Олександра Тупицького не є остаточним та буде оскаржене в законному порядку у Великій палаті Верховного Суду
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
"Це рішення суду ухвалено за позовом Тупицького Олександра Миколайовича, не є остаточним та буде оскаржене в законному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Немає жодних сумнівів у тому, що Верховний Суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі зазначили, що це рішення Верховного Суду "з особливим цинізмом ухвалено у день ухвалення Верховною Радою України законопроєкту № 5068 про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування за пропозиції Президента України до законопроєкту № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів".
"Підтримкою таких законодавчих актів народні депутати України дали старт фундаментальній судовій реформі в нашій державі, яка забезпечить верховенство права та принцип справедливості для всіх наших громадян. Вважаємо це рішення, ухвалене в інтересах Тупицького О. М., підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.
- Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.
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