Рішення щодо Тупицького оскаржуватиметься у Верховному Суді, - ОПУ

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.



"Це рішення суду ухвалено за позовом Тупицького Олександра Миколайовича, не є остаточним та буде оскаржене в законному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Немає жодних сумнівів у тому, що Верховний Суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що це рішення Верховного Суду "з особливим цинізмом ухвалено у день ухвалення Верховною Радою України законопроєкту № 5068 про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування за пропозиції Президента України до законопроєкту № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів".



"Підтримкою таких законодавчих актів народні депутати України дали старт фундаментальній судовій реформі в нашій державі, яка забезпечить верховенство права та принцип справедливості для всіх наших громадян. Вважаємо це рішення, ухвалене в інтересах Тупицького О. М., підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.

Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.