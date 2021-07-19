ДБР завело справу через рішення Верховного суду щодо скасування указу про звільнення Тупицького

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає РБК-Україна.

"Слідчі Державного бюро розслідувань за заявою громадської організації зареєстрували провадження щодо зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду ВСУ", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі суду зазначили, що ще 15 липня до бюро надійшла заява від представника однієї з громадських організацій. Заявник просив внести відомості до ЄРДР щодо зловживання владою суддями у зв'язку зі скасуванням указу Зеленського щодо Тупицького.

"Діючи відповідно до вимог ст. 214 КПК України, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією "зловживання владою або службовим становищем" (ч. 2 ст. 364 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.

Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.

В ОПУ згодом повідомили, що оскаржать рішення Верховного Суду.

Верховний Суд відреагував на критику Офісу президента через визнання неконституційним указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

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