"Незалежно на якій підставі військовозобов’язані особи певних категорій покинули Україну, вони повинні будуть повернутись": нардеп Веніславський про можливі доповнення до закону про воєнний стан

Про це нардеп сказав в етері Espreso TV.



Веніславський зазначив: "В доповненні закону "Про правовий режим воєнного стану" ми пропонуємо додати пункт, згідно з яким певні категорії осіб повинні повернутись із-за кордону, аби захищати Україну. Президент має визначити ті військо-облікові спеціальності або звання, наприклад, особи офіцерського складу, або ж артилеристи, підводники, сапери й так далі. Ці люди мають повернутись в Україну протягом 15 діб з моменту введення правового режиму воєнного стану. Незалежно від того, на якій підставі військовозобов’язані особи покинули Україну, цей закон має поширюватись на всіх".



Також нардеп наголосив, що у президента має бути дискреція, тобто рішення на власний розсуд, згідно з якою він визначає ті категорії військовозобов’язаних, які мають повернутись в першу, другу, третю черги.

Нагадаємо, що попередньо нардеп Федір Веніславський заявляв, що пропонується доповнити закон про воєнний стан новим положенням, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись в країну протягом 15 діб після набуття чинності цього положення. За словами Веніславського, ті, хто не повернеться в Україну протягом 15 діб з моменту прийняття такого закону, будуть нести юридичну відповідальність.



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