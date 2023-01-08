Незалежно від ситуації на фронті, уряд цьогоріч забезпечить усі соціальні виплати, - Стефанішина

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю в етері національного телемарафону.

"Протягом 2022 року ми провели успішні перемовини і забезпечимо 2023 рік стабільним фінансуванням за рахунок макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 18 млрд євро на цей рік і за рахунок суттєвої допомоги з боку США, яка дозволить покривати дефіцит українського бюджету кожного місяця. Це означає, що всі зарплати, пенсії, медичні, соціальні виплати – всі виплати, які стосуються виконання державою своїх функцій, будуть забезпечені протягом усього року незалежно від розвитку подій на полі бою", - сказала Стефанішина.

Зокрема вона також додала, що це дуже важлива інвестиція всього світу у виживання України протягом війни.

Також 8 січня Стефанішина заявила, що Україна очікує оцінки ЄС з приводу виконання семи рекомендацій вже цієї весни.

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