Незалежно від ситуації на фронті, уряд цьогоріч забезпечить усі соціальні виплати, - Стефанішина
Уряд України завдяки допомозі ЄС та США забезпечить стабільне фінансування всіх виплат, які стосуються виконання державою своїх функцій, протягом усього 2023 року незалежно від розвитку подій на полі бою
Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю в етері національного телемарафону.
"Протягом 2022 року ми провели успішні перемовини і забезпечимо 2023 рік стабільним фінансуванням за рахунок макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 18 млрд євро на цей рік і за рахунок суттєвої допомоги з боку США, яка дозволить покривати дефіцит українського бюджету кожного місяця. Це означає, що всі зарплати, пенсії, медичні, соціальні виплати – всі виплати, які стосуються виконання державою своїх функцій, будуть забезпечені протягом усього року незалежно від розвитку подій на полі бою", - сказала Стефанішина.
Зокрема вона також додала, що це дуже важлива інвестиція всього світу у виживання України протягом війни.
- Також 8 січня Стефанішина заявила, що Україна очікує оцінки ЄС з приводу виконання семи рекомендацій вже цієї весни.
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