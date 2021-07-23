"Ні Олімпіаді": у Токіо протестують проти проведення Ігор через організаційні витрати на тлі недофінансування боротьби з COVID-19

Про це пишуть FoxSports та NPR.



Протестувальники оточили Олімпійський стадіон, де зібралось менше тисячі осіб на церемонію відкриття Ігор.



Лише кілька сотень високопоставлених осіб були присутніми всередині нового національного стадіону на церемонії відкриття Токіо у п'ятницю ввечері, на вулицях біля стадіону тисячі місцевих жителів зібралися на знак протесту проти Олімпійських ігор. До церемонії не було допущено жодного глядача.



Опитування громадської думки показали, що більшість громадян Японії виступають проти проведення Ігор, пише Sports.yahoo.



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Найактивніші противники Олімпіади зібрались у п’ятницю перед олімпійським стадіоном.



Очевидці розповідають, що у натовпі були протестувальники з барабанами а мегафонами. На заході у центрі Токіо їх оточила поліція. Один з демонстрантів підняв табличку з написом: "Ніякої Олімпіади 2020! Використовуйте ці гроші на COVID-19!"