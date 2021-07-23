"Ні Олімпіаді": у Токіо протестують проти проведення Ігор через організаційні витрати на тлі недофінансування боротьби з COVID-19
23 липня, перед офіційною церемонією відкриття літніх Олімпійських Ігор-2020 у Токіо зібрався натовп протестувальників
Про це пишуть FoxSports та NPR.
Протестувальники оточили Олімпійський стадіон, де зібралось менше тисячі осіб на церемонію відкриття Ігор.
Лише кілька сотень високопоставлених осіб були присутніми всередині нового національного стадіону на церемонії відкриття Токіо у п'ятницю ввечері, на вулицях біля стадіону тисячі місцевих жителів зібралися на знак протесту проти Олімпійських ігор. До церемонії не було допущено жодного глядача.
Опитування громадської думки показали, що більшість громадян Японії виступають проти проведення Ігор, пише Sports.yahoo.
Дивіться також: Олімпіада-2020: збірна України пройшла на параді учасників на церемонії відкриття Ігор у Токіо. ФОТО
Найактивніші противники Олімпіади зібрались у п’ятницю перед олімпійським стадіоном.
Очевидці розповідають, що у натовпі були протестувальники з барабанами а мегафонами. На заході у центрі Токіо їх оточила поліція. Один з демонстрантів підняв табличку з написом: "Ніякої Олімпіади 2020! Використовуйте ці гроші на COVID-19!"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.96
Купівля 26.96Продаж 27.21
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе