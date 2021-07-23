Олімпіада-2020: збірна України пройшла на параді учасників на церемонії відкриття Ігор у Токіо. ФОТО

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У столиці Японії відбувається урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020. У параді учасників змагань взяла участь збірна України, яка вже з'явилася на Олімпійському стадіоні.

Прапор України на церемонії пронесли олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування на шпагах Богдан Нікішин.

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Олімпійські ігри відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня. Україну в Токіо представляють 157 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). Наші спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, вільній та греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, триатлоні та фехтуванні.













Фото - Getty Images, Reuters



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