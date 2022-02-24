Ні війні в Україні : Малиновський патріотично відсвяткував гол у Лізі Європи
У друговому стиковому матчі Ліги Європи італійська "Аталанта" перемогла грецький "Олімпіакос"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Аталанта" розгромила "Олімпіакос" 3:0, а наш українець Руслан Малиновський оформив дубль у ворота греків і патріотично відсвяткував свій успіх на полі.
"No war in Ukraine", - було написано на футболці Малиновського.
У першому стиковому матчі "Аталанта" перемогла "Олімпіакос" 2:1.
Ліга Європи
Стикові матчі
24 лютого
"Олімпіакос" (Греція) - "Аталанта" (Італія) 0:3 (перший матч - 1:2)
Голи: Мехле, 40, Малиновський, 67, 69
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- Український футболіст Руслан Малиновський разом з дружиною Роксаною розповіли італійцям про справжню ситуацію в нашій країні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе