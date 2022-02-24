Ні війні в Україні : Малиновський патріотично відсвяткував гол у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Аталанта" розгромила "Олімпіакос" 3:0, а наш українець Руслан Малиновський оформив дубль у ворота греків і патріотично відсвяткував свій успіх на полі.



"No war in Ukraine", - було написано на футболці Малиновського.

⚫️???? Atalanta = round of 16 contenders ????#UEL pic.twitter.com/jKsxZtciL5 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022

У першому стиковому матчі "Аталанта" перемогла "Олімпіакос" 2:1.



Ліга Європи



Стикові матчі



24 лютого



"Олімпіакос" (Греція) - "Аталанта" (Італія) 0:3 (перший матч - 1:2)



Голи: Мехле, 40, Малиновський, 67, 69

⚫️???? Atalanta = round of 16 contenders ????#UEL pic.twitter.com/jKsxZtciL5 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

Український футболіст Руслан Малиновський разом з дружиною Роксаною розповіли італійцям про справжню ситуацію в нашій країні.

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