Плачу та молюся за свою країну. Російські новини не кажуть правду, вони напали на нас, - футболіст Малиновський з дружиною звернулись до італійців
Український футболіст Руслан Малиновський разом з дружиною Роксаною розповіли італійцям про справжню ситуацію в нашій країні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Руслан Малиновський виступає за італійський клуб "Аталанта", то ж вони разом з дружиною звернулись до італійців і описали ситуацію в Україні.
"Хлопці, рано-вранці Росія офіційно розпочала війну на всій території України. Вибухають усі стратегічні об'єкти, люди налякані, панікують. Усі кордони зараз закриті. Наші із Русланом сім'ї в Україні. Я плачу і молюся за свою країну, наших людей, мій дім. Російські новини не кажуть правди. Кажуть, що вони захищають схід від нас, але вони напали на нас. Це злочин проти людства, як цей кошмар може бути зупинено?" - написала Роксана, а потім її запис опублікував у себе Руслан Малиновський.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
- 24 лютого українські військові відбили Щастя, близько 50 росіян загинули. Пізніше на Донеччині Росія обстріляла околиці Авдіївки та чотирьох селищ.
- Генеральний штаб ЗС України повідомив, що на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе