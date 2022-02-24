Плачу та молюся за свою країну. Російські новини не кажуть правду, вони напали на нас, - футболіст Малиновський з дружиною звернулись до італійців

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Руслан Малиновський виступає за італійський клуб "Аталанта", то ж вони разом з дружиною звернулись до італійців і описали ситуацію в Україні.



"Хлопці, рано-вранці Росія офіційно розпочала війну на всій території України. Вибухають усі стратегічні об'єкти, люди налякані, панікують. Усі кордони зараз закриті. Наші із Русланом сім'ї в Україні. Я плачу і молюся за свою країну, наших людей, мій дім. Російські новини не кажуть правди. Кажуть, що вони захищають схід від нас, але вони напали на нас. Це злочин проти людства, як цей кошмар може бути зупинено?" - написала Роксана, а потім її запис опублікував у себе Руслан Малиновський.





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