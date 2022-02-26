"Ніч була складною, але російських військ у столиці немає", – Віталій Кличко

Ворог намагається прорватися до Києва з боку Гостомеля й Житомира, проте українські військові знешкоджують агресора. Про це зазначив у зверненні мер столиці Віталій Кличко.



За його словами, в Києві працюють усі об’єкти критичної інфраструктури, громадський транспорт їздить у кількості, достатній для перевезення працівників критичної інфраструктури, також працює метро, крім броварської лінії.

Водночас Кличко зазначив, що в Києві облаштовують блокпости, тому пересування містом буде обмежено. Відтак закликав жителів столиці зберігати витримку й залишатися в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря.

Він додав, що в Києві діють диверсійно-розвідувальні групи, впродовж ночі було кілька зіткнень і перестрілки. Станом на шосту годину ранку поранено 35 людей, серед них – двоє дітей.



Мер закликав киян у разі виявлення ДРГ повідомляти про це правоохоронців, а також знищувати мітки, які ворог ставить для наведення вогню, і запевнив, що столицю добре охороняють військові, поліція, нацгвардійці та добробати.

Нагадаємо, близько 08:00 суботи, 26 лютого 2022 року, російська ракета вдарила по житловому багатоповерховому будинку, розташованому на вулиці Лобановського Солом'янського району міста Києва. на місці події працюють рятувальні служби.



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