"Ніч була складною, але російських військ у столиці немає", – Віталій Кличко
Станом на шосту годину ранку у Києві поранено 35 людей, серед них – двоє дітей
Ворог намагається прорватися до Києва з боку Гостомеля й Житомира, проте українські військові знешкоджують агресора. Про це зазначив у зверненні мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, в Києві працюють усі об’єкти критичної інфраструктури, громадський транспорт їздить у кількості, достатній для перевезення працівників критичної інфраструктури, також працює метро, крім броварської лінії.
Водночас Кличко зазначив, що в Києві облаштовують блокпости, тому пересування містом буде обмежено. Відтак закликав жителів столиці зберігати витримку й залишатися в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря.
Він додав, що в Києві діють диверсійно-розвідувальні групи, впродовж ночі було кілька зіткнень і перестрілки. Станом на шосту годину ранку поранено 35 людей, серед них – двоє дітей.
Мер закликав киян у разі виявлення ДРГ повідомляти про це правоохоронців, а також знищувати мітки, які ворог ставить для наведення вогню, і запевнив, що столицю добре охороняють військові, поліція, нацгвардійці та добробати.
- Нагадаємо, близько 08:00 суботи, 26 лютого 2022 року, російська ракета вдарила по житловому багатоповерховому будинку, розташованому на вулиці Лобановського Солом'янського району міста Києва. на місці події працюють рятувальні служби.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе