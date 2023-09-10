Нічна атака РФ на Київщину: сили ППО знищили 26 безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Зазначається, що ворог атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з Курська в РФ

ПС ЗСУ зафіксували пуски 33 дронів у напрямку Київщини.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 26 "шахедів".

Фото: Повітряні сили / телегра

Нічна російська атака 10 вересня: що відомо

Пізно ввечері суботи, 9 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України.

Про загрозу ударних БПЛА оголошували на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині, Житомирщині, Київщині та у Києві.

Після 01:33 ППО почала працювати по "шахедах" у Києві. Падіння уламків зафіксували у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах Києва.

"В Шевченківському районі уламки влучили у квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", - повідомили у Київській міській ВА.

За словами міського голови Віталія Кличка, уламки впали на проїжджій частині в Соломʼянському районі та на відкриту місцевість - в Подільському районі. В останньому є постраждалий - у нього гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці.

Згодом начальник КМВА повідомив, що сили ППО знищили понад два десятки ворожих БПЛА. Так, внаслідок падіння осколків дронів пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередачі, дорожнє покриття.



У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вночі атакували Україну 32 ударними дронами, 25 з них - знищила ППО.

Також там зазначили, що більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували на Київщину.