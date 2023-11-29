Нічна атака РФ: сили ППО знищили 21 БПЛА та 2 ракети Х-59

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що противник атакував ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Усього окупанти запустили 21 дрон та 3 ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників - Хмельниччина, ракет - південь країни.

"У результаті бойової роти усі ворожі ударні БПЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя - не досягла бажаної цілі", - додали в ЗСУ.