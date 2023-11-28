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Росіяни запустили "шахеди", кілька груп БПЛА зафіксували над Дніпропетровщиною

28 листопада, 2023 вiвторок
19:06
Війна з Росією сирена

Ввечері вівторка, 28 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Про загрозу ударних БПЛА повідомили після 18:30. "Шахеди" зафіксували з південного напрямку. Росіяни запустили безпілотники з тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

"Декілька груп ударних БПЛА через Дніпропетровську область (Дніпро/Павлоград). Напрямок руху – північно-західний", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 18:52.

Повітряна тривога, станом на 19:05, оголошена на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Луганщині.

Новина доповнюватиметься...

Україна
Росія
Дніпропетровщина
безпілотник
Військові новини
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повітряна тривога
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28 листопада
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