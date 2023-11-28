Росіяни запустили "шахеди", кілька груп БПЛА зафіксували над Дніпропетровщиною
Ввечері вівторка, 28 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Про загрозу ударних БПЛА повідомили після 18:30. "Шахеди" зафіксували з південного напрямку. Росіяни запустили безпілотники з тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.
"Декілька груп ударних БПЛА через Дніпропетровську область (Дніпро/Павлоград). Напрямок руху – північно-західний", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 18:52.
Повітряна тривога, станом на 19:05, оголошена на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Луганщині.
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