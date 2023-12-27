Нічна атака РФ: українська ППО знищила 32 із 46 БПЛА
У ніч проти 27 грудня російська окупаційна армія запустила по території України 46 БПЛА типу Shahed. Натомість українські сили ППО знищили 32 ударні дрони
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що окупанти запускали безпілотники з двох напрямків - Балаклава, що в Криму, та Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї.
"Усього зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА упали без наслідків.
Натомість протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
Натомість очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що над регіоном сили ППО знищили 13 ворожих "шахедів".
- В ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed. В Одесі та на Дніпропетровщині працювала ППО.
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