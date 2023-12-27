Нічна атака РФ: українська ППО знищила 32 із 46 БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти запускали безпілотники з двох напрямків - Балаклава, що в Криму, та Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї.

"Усього зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА упали без наслідків.

Натомість протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Натомість очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що над регіоном сили ППО знищили 13 ворожих "шахедів".