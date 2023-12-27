РФ запустила "шахеди" по Україні в ніч на 27 грудня: в Одесі працює ППО
В ніч на 27 грудня російські окупанти атакують Україну ударними БПЛА типу "Shahed". В Одесі працює ППО
Про це повідомили Повітряні сили.
О сьомій годині вечора 26 грудня повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників було оголошено у Херсонській та Миколаївській областях.
""Шахеди" з Миколаївщини на Одещину!" - йшлося у наступному повідомленні пізніше, а вже о 19:43 ПС поінформували, що "шахеди" попрямували з Миколаївщини у напрямку Кривого Рогу на Дніпропетровщину.
О 20:10 загрозу застосування ударних БПЛА оголосили на Черкащині та Вінниччині.
Згодом ПС відзвітували, що безпілотник спостерігається північніше Миколаєва, південніше Кропивницького напрямком на захід та на сході Вінниччини напрямком на північний захід.
О 21:08 повітряну тривогу оголосили на Житомирщині, а за пів години й на Хмельниччині.
""Shahed" з Чорного моря прямує у напрямку Одеси! "Shahed" на Хмельниччині – у напрямку Старокостянтинова!" - наголосили ПС.
"Місто Херсон атакують БПЛА (шахіди)", - наголосив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко о 23:40.
Також про те, що в Одесі лунають вибухи повідомляє Суспільне.
О 1:20 повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників оголосили у Дніпропетровські та Запорізькій областях.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.09
- EUR Купівля 41.08Продаж 42.06
- Актуальне
- Важливе