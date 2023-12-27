РФ запустила "шахеди" по Україні в ніч на 27 грудня: в Одесі працює ППО

Про це повідомили Повітряні сили.

О сьомій годині вечора 26 грудня повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників було оголошено у Херсонській та Миколаївській областях.

""Шахеди" з Миколаївщини на Одещину!" - йшлося у наступному повідомленні пізніше, а вже о 19:43 ПС поінформували, що "шахеди" попрямували з Миколаївщини у напрямку Кривого Рогу на Дніпропетровщину.

О 20:10 загрозу застосування ударних БПЛА оголосили на Черкащині та Вінниччині.

Згодом ПС відзвітували, що безпілотник спостерігається північніше Миколаєва, південніше Кропивницького напрямком на захід та на сході Вінниччини напрямком на північний захід.

О 21:08 повітряну тривогу оголосили на Житомирщині, а за пів години й на Хмельниччині.

""Shahed" з Чорного моря прямує у напрямку Одеси! "Shahed" на Хмельниччині – у напрямку Старокостянтинова!" - наголосили ПС.

"Місто Херсон атакують БПЛА (шахіди)", - наголосив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко о 23:40.

Також про те, що в Одесі лунають вибухи повідомляє Суспільне.

О 1:20 повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників оголосили у Дніпропетровські та Запорізькій областях.

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