Нідерланди можуть закупити в США системи HIMARS
Державний департамент США дозволив можливий продаж ракетних систем HIMARS та відповідного обладнання до них
Про це інформує NOS.
Нідерланди зацікавлені у придбанні 20 ракетних комплексах HIMARS та в іншому озброєнні. Якщо угода відбудеться, її вартість становитиме близько 670 млн доларів (627 млн євро). Її планують підписати на початку 2023 року. Кінцевим терміном поставки зброї Нідерландам є кінець цього року.
Утім наразі, за словами міноборони Нідерландів, ще не було підписано жодних угод. Видання також зазначає, що США зазвичай інформують про велику угоду щодо зброї.
У жовтні 2022 року стало відомо, що Нідерланди зможуть отримати доступ до реактивної артилерії. Це станеться вперше з 2004 року. Тоді держсекретар оборони Ван дер Маат заявив, що хоче придбати таку зброю на сотні мільйонів євро. Він зазначив, що війна в Україні показала, що існує необхідність "мати можливість діяти в усіх частинах спектра насильства". Так на закупівлю такого озброєння мають витратити від 250 млн до 1 млрд євро, за даними міноборони Нідерландів.
- 10 лютого міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що 18 бойових танків Leopard 2A6, які країна орендує в Німеччини, не поїдуть до України.
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