Нідерланди заявили, що орендовані в Німеччини й модернізовані танки Leopard 2 не поїдуть до України
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що 18 бойових танків Leopard 2A6, які країна орендує в Німеччини, не поїдуть до України
Слова міністерки цитує голландське видання WNL.
"Уряд Німеччини вирішив не передавати ці танки уряду Києва. Це було військове рішення", - сказала Оллонґрен і додала, що якби Німеччина все ж вирішила відправити ці танки Україні, Нідерланди б не підтримали це.
- 7 лютого повідомлялося, що Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю для того, щоби передати Україні близько сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.
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