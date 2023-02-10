Нідерланди заявили, що орендовані в Німеччини й модернізовані танки Leopard 2 не поїдуть до України

Слова міністерки цитує голландське видання WNL.

"Уряд Німеччини вирішив не передавати ці танки уряду Києва. Це було військове рішення", - сказала Оллонґрен і додала, що якби Німеччина все ж вирішила відправити ці танки Україні, Нідерланди б не підтримали це.