Нідерланди поставлять Україні озброєння та військове спорядження
18 лютого уряд Нідерландів ухвалив рішення про надання Україні військової допомоги через загострення російської агресії
Про це повідомляє Укрінформ.
Рішення про надання військової підтримки Нідерланди ухвалили за запитом України.
Зокрема заплановано передати українській стороні снайперські гвинтівки, бронежелети, шоломи, радари й металошукачі.
- Нагадаємо, у січні уряд Нідерландів висловив готовність надати Україні оборонну зброю.
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