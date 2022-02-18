Нідерланди поставлять Україні озброєння та військове спорядження

Про це повідомляє Укрінформ.



Рішення про надання військової підтримки Нідерланди ухвалили за запитом України.



Зокрема заплановано передати українській стороні снайперські гвинтівки, бронежелети, шоломи, радари й металошукачі.

Нагадаємо, у січні уряд Нідерландів висловив готовність надати Україні оборонну зброю.

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